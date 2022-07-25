31 لاعباً بمعسكر الجزيرة في هولندا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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دشن الجزيرة المرحلة الثانية من إعداده للموسم الجديد، عبر معسكره الخارجي في هولندا، بمشاركة 31 لاعباً، تحت قيادة المدرب مارسيل كايزر، وسط أجواء معنوية عالية، مع غياب الرباعي خلفان مبارك وسالم راشد، وعبد الله فدعق، لارتباطهم بأداء واجب الخدمة الوطنية، وخليفة الحمادي بإذن خاص من الجهازين الفني والإداري.

وضمت البعثة الجزراوية 17 لاعباً من صغار السن وأبناء أكاديمية النادي، بقيادة أحمد فوزي، زايد سلطان، يوسف أيمن، سعيد العبدولي، نواف سالم، محمد اليماحي، راكان المنهالي، وغيرهم، في إشارة واضحة إلى مواصلة عملية بناء فريق المستقبل، التي يقوم بها النادي منذ عدة سنوات، مع الاهتمام =بالحاضر، في وجود مجموعة من أصحاب الخبرة، بقيادة علي خصيف وعلي مبخوت، بجانب لاعبين أعمارهم صغيرة السن، لكن لديهم مشاركات عديدة في مختلف المسابقات، مثل عمر تراوري وبرونو ومحمد ربيع،وشهدت القائمة وجود أحمد محمود لاعب الوسط، والحارس الثالث سالم خيري ،يعد إنتهاء فترة إعارتهما.

وكان لافتاً وجود المالي عبد الله ديابي ، رغم حالة عدم الرضا جماهيرياً على المستوى الذي قدمه الموسم الماضي، لكن المدرب كايزر سبق أن دافع عن ديابي، مؤكداً إنه راضٍ عن مستواه، خاصة أنه أحرز 10 أهداف في الدوري خلال موسمه الأول مع الفريق.

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يواصل «فخر أبوظبي» تحضيراته خلال الأيام المقبلة بمعسكره في مدينة «فاخينيجن»، حتى 13 أغسطس المقبل، يخوض خلاله 6 مباريات ودية، لم يتم الإعلان عنها، وسيؤدي الفريق المرحلة الثالثة الأخيرة من الإعداد في أبوظبي.

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