«الأبيض» يواجه باراغواي 25 سبتمبر

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يشهد شهر سبتمبر المقبل، عودة المنتخب الأول لكرة القدم للتدريبات، من خلال التجمع 17 سبتمبر، في فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين، ويتخلل التجمع لعب مباراة ودية قوية مع منتخب باراغواي، يوم 25 من الشهر نفسه، في إطار بدء الاستعدادات لـ 3 مشاركات مهمة خلال عام 2023، بداية بكأس الخليج العربي «خليجي 25»، والمقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل، ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا، في الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال يونيو المقبل، والمتوقع إقامتها في كوريا الجنوبية، بعد اعتذار الصين.

ويتابع الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني للمنتخب، معسكرات عدة فرق من دوري أدنوك، في عدة دول أوروبية، لمراقبة لاعبي الأندية، وتستمر متابعته خلال مباريات الدوري، لاختيار القائمة المشاركة في المعسكر المقبل.

من ناحية أخرى، يشهد شهر سبتمبر، تجمع المنتخب الأولمبي، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، التي ستُقام في العراق للفترة من 1 إلى 18 نوفمبر المقبل، ودورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وكان الفريق أقام معسكراً في صربيا، على مدار الأسبوعين الماضيين، خاض خلاله عدداً من التجارب الودية مع أندية صربية، وقام الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينس سيلفا بتجربة جميع اللاعبين، للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تطبيق الخطط الفنية التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية.

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