شد الرحال.. أندية دورينا إلى 5 دول أوروبية

المصدر: دبي-علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشد أندية دوري «أدنوك للمحترفين» الرحال إلى 5 دول أوروبية هذا الصيف لإقامة معسكرات إعدادها للموسم الكروي الجديد، وجاء تركيز أندية دورينا على 3 دول وهي: النمسا، وهولندا، وصربيا، بواقع استضافة كل دولة لبعثات أربعة أندية، بينما تحتضن سلوفينيا معسكر فريق النصر وألمانيا جانباً من محطة الإعداد الخارجي لفريق العين.

وعادت أوروبا إلى الواجهة من جديد بعد تجاوز جائحة كورونا والتي أجبرت معظم الأندية في آخر عامين على تنظيم معسكرات داخلية، باستثناء العام الماضي الذي أقامت فيه 3 فرق معسكرات خارجية في أوروبا، بعد خفض قيود السفر في الصيف الماضي. وتتصدر أوروبا خيارات السفر في فترة التحضيرات الصيفية، نظراً لتمتع الدول المرشحة بأجواء معتدلة (رغم موجات الحر التي ضربت بعض دول أوروبا)، إضافة إلى توفر الخدمات والمرافق الرياضية التي تحتاجها الأندية في فترة الإعداد.

النمسا

وجمعت النمسا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري «أدنوك للمحترفين» للموسم الماضي، وهي العين بطل الدوري والشارقة والوحدة إلى جانب اتحاد كلباء، وفضل «الزعيم» بطل ثنائية الدوري وكأس الرابطة إقامة معسكره على فترتين في ألمانيا والنمسا، حيث سيخوض في الفترة الأولى مباراتين وديتين أمام فريقي، هانكوفين هيلينغ، وغراوثر فورز، المنتميين لدوري الدرجة الرابعة الألماني على التوالي، بينما ستغادر البعثة إلى النمسا لإقامة الفترة الثانية من التحضيرات التي تتضمن 6 مواجهات ودية، من ضمنها مباراتان أمام الكويت الكويتي والفيحاء السعودي، على أن تعود بعثة «الزعيم» إلى الدولة يوم 20 أغسطس.

ويمتد معسكر فريق الشارقة في النمسا على مرحلتين حتى 17 أغسطس المقبل، تبلغ مدة كل مرحلة 14 يوماً، حيث يختتم الفريق الفترة الأولى من المعسكر بمدينة باد وولترسدورف في مطلع أغسطس ويتخللها خوض ثلاث تجارب ودية، قبل الانتقال إلى مدينة لوبيرسدورف في ثانية محطات المعسكر والممتدة حتى 17 من الشهر ذاته، وتشمل خوض ثلاث وديات أخرى قبل العودة إلى الدولة.

وسيستمر معسكر فريق الوحدة في النمسا حتى 14 أغسطس المقبل، يخوض خلاله «العنابي» 7 مباريات ودية، ويستهل «أصحاب السعادة» مبارياتهم الودية في معسكر النمسا الذي يقام في مدينتي جينبيرغ وفونسدورف بمواجهة فيكزيستا كراكوف البولندي 22 يوليو، وإس في ريد النمساوي 26 يوليو، والفيحاء السعودي 31 يوليو، وبافوس القبرصي يوم 3 أغسطس، وضمك السعودي 6 أغسطس، والكويت الكويتي 9 أغسطس، ويختتم الوحدة مبارياته الودية بمواجهة اتحاد جدة السعودي 12 أغسطس، قبل العودة بعدها بيومين إلى العاصمة أبوظبي.

هولندا

وفضلت أندية الجزيرة والوصل وبني ياس وخورفكان، إقامة معسكراتها الخارجية في هولندا، ويستهل فريق الجزيرة معسكره يوم 22 يوليو ويستمر المعسكر حتى 13 أغسطس المقبل، وسيكون المعسكر الخارجي من مرحلة واحدة في مدينة فاخينينجن، حيث سيخوض من 5 إلى 6 مباريات ودية مع فرق من مختلف الدرجات والمستويات الفنية. بينما يستمر معسكر الوصل الذي دشنه فعلياً في «بلد الطواحين» لغاية 10 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يخوض «الإمبراطور» من 4 إلى 5 مباريات ودية، بينما يغادر فريق خورفكان إلى هولندا يوم 24 من الشهر الجاري وسيخوض 4 مباريات ودية أمام الوصل المتواجد في نفس المدينة، والتعاون السعودي بجانب مباراتين مع فريق بلجيكي وآخر هولندي.

صربيا

ومن المتوقع أن تغادر بعثة فريق شباب الأهلي إلى صربيا يوم 28 من الشهر الجاري التي تعتبر وجهة 3 أندية أخرى إلى جانب «الفرسان» وهي عجمان والظفرة ودبا الفجيرة العائد حديثاً إلى دوري «أدنوك للمحترفين»، وسيمتد معسكر شباب الأهلي إلى نحو 4 أسابيع.

ويمتد معسكر الظفرة من 1 إلى 15 أغسطس المقبل، ويلعب الفريق 4 مباريات ودية في المعسكر، أمام يدينستوفا بوتفي أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الهولندي 4 أغسطس، والنصر وكاظمة الكويتيين، والحزم السعودي أيام 7 و10 و13 منه، فيما غادر «النواخذة» إلى معسكر صربيا الذي تتخلله 5 مباريات ودية ويستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

سلوفينيا

ويعتبر فريق النصر هو الوحيد الذي اختار سلوفينيا لإقامة معسكره الخارجي والذي يضم 7 مباريات ودية متدرجة المستوى، ومن المقرر أن ينهي «العميد» معسكره يوم 6 أغسطس في مدينة مورسكا سبورت. ولم يكشف نادي البطائح الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري المحترفين، عن تفاصيل وجهته الصيفية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز