الإمارات.. وجهة مونديالية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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مع اقتراب العد التنازلي لمونديال 2022، ستكون الإمارات محط الأنظار، من خلال انتظام أكثر من منتخب عالمي في معسكرات إعدادية قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في الحدث العالمي، مما يعزز من مكانة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية وسيقيم أكثر من منتخب عالمي معسكره الأخير في الإمارات، أبرزها ألمانيا وتستعد في دبي والأرجنتين وتتجه إلى أبوظبي.

فضلت منتخبات عدة إقامة معسكراتها الختامية في الدولة لما تتمتع به من إمكانيات عالمية على أعلى مستوى، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق أقصى استفادة من تواجد هذه المنتخبات العالمية في الدولة.

تعاون

ويقيم المنتخب الألماني «الماكينات» معسكره الأخير في دبي خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل ولمدة 4 أيام ، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويغادر دبي إلى الدوحة يوم 17 نوفمبر.

وهذه ليست ليست المرة الأولى التي يزور فيها بطل العالم 4 مرات مدينة دبي، حيث زار «المانشافت» دانة الدنيا قبل كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا ولعب حينها ودياً مع المنتخب الإماراتي على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك في ظل توافر المنشآت الرياضية الحديث ومراكز التدريب المتطورة والفنادق الشهيرة، إذ ستعزز كأس العالم السياحة للدولة خلال تلك الفترة، لاسيما وأن الإمارات تمتلك بنية تحتية عالمية جاذبة لعشاق كأس العالم، إذ تمتلك الدولة أكثر من 180 ألف غرفة فندقية وفقاً لأحدث الأرقام.

شراكة

وتستضيف أبوظبي منتخب الأرجنتين «التانغو» بناءً على الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مع مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن مساعي المجلس لخطط تعزيز الشراكات مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعالية الرياضية الدولية.

وسيقيم المنتخب الأرجنتيني معسكراً تدريبياً في أبوظبي في نوفمبر المقبل قبل انطلاق المونديال، وبتواجد نجومه العالميين في مقدمتهم ليونيل ميسي، إذ من المنتظر أن يتضمن المعسكر التحضيري عدداً من المباريات الودية في العاصمة استعداداً للبطولة.

خطوة مهمة

وكان كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وصف الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي والتي تتضمن أيضاً استضافة أبوظبي لكأس السوبر الأرجنتيني لمدة 4 سنوات متتالية، بدءاً من يناير 2023 وحتى عام 2026، وصفها، بالتاريخية، معرباً عن سعادته بالاتفاقية التي تمثل خطوة مهمة للكرة الأرجنتينية.

الأخضر

ولن يقتصر التواجد المونديالي قبل البطولة على ألمانيا والأرجنتين، حيث يخوض المنتخب السعودي «الأخضر» مباراتين وديتين في أبوظبي أمام منتخب أيسلندا في 6 نوفمبر، وبنما يوم 10 نوفمبر.

ويقترب منتخب أوروغواي من إقامة معسكره التحضيري قبيل المونديال في الإمارات، في ظل تقارير عن تفضيل المنتخب الأمريكي الجنوبي وبطل كأس العالم مرتين لإقامة معسكر «السيليستي» المرتقب في أبوظبي.

وقال خورخي جيوردانو مدرب منتخب الأوروغواي، إن هناك توجهاً لإقامة المعسكر في أبوظبي، خصوصاً وأن العاصمة الإماراتية تحمل مقومات أكثر للمعسكر المزمع إقامته في 10 نوفمبر المقبل، وبحسب صحيفة «لا داياريا» فقد تلقى المنتخب دعوة من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لاحتضان المعسكر.

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