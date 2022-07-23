قوة «العنابي» بالثلاثة في الودية الأولى بالنمسا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر الوحدة قوته في أول مباراة ودية خاضها بمعسكره التحضيري للموسم الجديد في النمسا، عندما فاز على فيكزيستا كراكوف البولندي 3-2 مساء أول من أمس.

وعلى الرغم من أنها الودية الأولى بعد فترة الإعداد التي أجراها في أبوظبي لكن العنابي قدم مستوى طيباً وهز شباك منافسه بثلاثة أهداف حملت توقيع، جواو بيدرو الذي افتتح الأهداف في الدقائق الأولى، والعائد للدفاع عن قميص النادي سبيستيان تيغالي، والمتألق طحنون الزعابي.

وأشرك الجهاز الفني في المباراة مجموعة كبيرة من العناصر على مدار شوطي اللعب، وكشفت التشكيلة الأولى للمدرب الجديد كارلوس كارفالهال، عن اعتماده على الأسلوب الهجومي، بالاعتماد على جواو بيدرو وسبيستيان تيغالي في المقدمة الهجومية لغزو شباك المنافسين، في إشارة واضحة إلى أن «العنابي» سيكون صاحب نزعة وأسلوب هجومي لتحقيق الانتصارات مع إمكانية تغيير الأسماء في خط الهجوم.

وجاء فوز الوحدة الأول في غياب 5 من أبرز العناصر بسبب الإصابة، حسب ما أعلن عنه النادي رسمياً، والذي أكد قبل اللقاء، إصابة كل من القائد إسماعيل مطر، محمود خميس، خليل إبراهيم، علاء زهير، بيمينتا والذين ينتظر عودتهم للمجموعة قريباً.



مباريات ودية



يواصل العنابي خوض المباريات الودية بمقابلة أس في ريد النمساوي الثلاثاء، ومواجهة الفيحاء السعودي 31 الجاري، ويلتقي بافوس القبرصي 3 أغسطس المقبل، وبعده بثلاثة أيام يواجه ضمك السعودي، ثم يواجه الكويت الكويتي 9 أغسطس، والاتحاد السعودي يوم 12 أغسطس في تجربة أخيرة بالمعسكر قبل العودة إلى أبوظبي يوم 14 أغسطس، لمواصلة المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التحضيري.



التعاقد مع بيتزي



وفي السياق اقترب الوحدة من التعاقد مع لويس ميغيل الشهير ببيتزي لاعب بنفيكا، والذي شارك مع باشاك التركي معاراً في الموسم الأخير، ويسعى العنابي لكسب توقيع ببيتزي في فترة التعاقدات الصيفية الحالية دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد أن ترددت أنباء أخيراً عن رغبة الوصل في التعاقد مع اللاعب ذاته ومفاوضته للنادي البرتغالي الذي يرغب في بيع لاعبه قبل عام من نهاية عقده لتحقيق الاستفادة المادية.

وكشفت تقارير إعلامية عن اقتراب الوحدة من الفوز بتوقيع المهاجم البرتغالي الذي يتوقع أن يحل بديلاً للسوري عمر خربين الذي أصبح مصيره غامضاً مع رغبة عدد من الأندية المحلية والعربية في كسب توقيعه، وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة قرارات حاسمة في هذا الصدد حال الوصول لاتفاق نهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز