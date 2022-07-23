«كواترو» يكشف تفاصيل «خليجية الأكاديميات» اليوم

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

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تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي- رئيس دائرة التنمية السياحية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، يكشف مركز كواترو الرياضي، تفاصيل النسخة الخامسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية الخاصة (خليجية كواترو) الذي يقام في الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس القادم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده في الخامسة من مساء اليوم الأحد في قاعة المؤتمرات بمركز شباب عجمان في منطقة مشيرف.

ويتضمن المهرجان الكروي بطولة أكاديميات كرة القدم فئة تحت 14 سنة مواليد 2008 و2009، وفئة تحت 12 سنة مواليد 2010 و2011 بمشاركة 12 أكاديمية من الدول الخليجية، وبطولة خاصة بالمهارات الكروية، ودورة تدريبية للمدربين والإداريين بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية ودورات تثقيفية للاعبين، ومجلس حواري خليجي، بالإضافة إلى رحلات ترفيهية لجميع الفرق المشاركة في الحدث.

وسيتم من خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن الفرق المشاركة في بطولة الأكاديميات الخليجية لكرة القدم للفئات السنية تحت 14 سنة وتحت 12 سنة، والشركات الراعية ونظام البطولة، إلى جانب إجراء مراسم القرعة للفرق المشاركة.

وأكد عبد العزيز عبد الله، المدير العام لمركز كواترو الرياضي، ومدير البطولة، عن انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات لإقامة الحدث الرياضي بدعم ومتابعة واهتمام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وبمشاركة مميزة من الفرق التي تمثل الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق مشيراً إلى جاهزية الملاعب وجميع المرافق لاستقبال الفرق.

وأضاف عبد العزيز: نحن حريصون على البناء على ما تحقق في البطولات الأربع السابقة، من خلال تنظيم بطولة أكثر تميزاً في هذا العام نظراً لأهمية الارتقاء بالبطولة وتطويرها من أجل دعم الجيل الناشئ، والمساهمة في التدرج العلمي الصحيح في عالم كرة القدم، وتعزيز الاحتراف في دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بصورة خاصة.

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