النصر يتعادل مع دنيبرو الأوكراني

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خيّم التعادل السلبي على ثاني تجارب فريق النصر في معسكر سلوفينيا في المباراة التي جمعته بفريق دنيبرو 1 أحد أندية الدوري الأوكراني الممتاز، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني ثورستن فينك على الدفع بمجموعة من العناصر الجديدة التي انضمت إلى صفوف «العميد» أخيراً، أبرزهم اللاعب البرازيلي جاندير برينو (جاجا) ومواطنه المدافع لوكاس ألفيس (لوكاو)، كما تواجد في تشكيلة المباراة ريان مينديز لاعب منتخب الرأس الأخضر رغم الغموض الذي يحيط بمستقبله مع «العميد» في الفترة المقبلة.

وتعتبر التجربة الثانية لـ «العميد» في معسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا، حيث جمعته المباراة الأولى مع فريق نادي بيلتينسي أحد أندية الدرجة الثانية السلوفيني والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ومن المقرر أن يخوض الفريق 5 تجارب أخرى قبل العودة يوم 6 أغسطس المقبل إلى الدولة لاستكمال تحضيراته استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يدشنه بملاقاة فريق الظفرة في مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري «أدنوك» للمحترفين، ومواجهة فريق البطائح في الدور الأول من كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي».

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