«النواخذة» إلى معسكر صربيا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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غادرت أمس بعثة الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، لبدء معسكر صربيا في المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، وتضم البعثة 26 لاعباً ويترأسها خالد الظنحاني المدير المالي للنادي بجانب مانع الغسية إداري الفريق، وكان جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول سبق البعثة للترتيب لإقامة المعسكر، وتقرر إجراء الفريق لعدد من المباريات التجريبية أمام فرق صربية وأخرى خليجية تقيم في ذات المدينة على رأسها فريق كاظمة الكويتي. وأشار جمعة العبدولي إلى أن اختيار صربيا جاء لتوافر إمكانات المعسكرات في المدينة التي يقيم فيها الفريق، فضلاً عن تواجد عدد كبير من الأندية وسيستفيد الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوران بيجوفيتش واللاعبون كثيراً من المعسكر والذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وكان لاعبو الفريق اختتموا المرحلة الأولى من الإعداد، بمعنويات عالية بالملعب الجديد، وعقد زوران بيجوفيتش اجتماعاً مع لاعبيه قبل بدء المران الختامي، وتركزت التدريبات على عدد من الجمل الفنية والخططية بجانب بعض التمارين لرفع مستوى اللياقة البدنية.

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