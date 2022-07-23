زاراغوسا: احترافية العين سر النجاح

المصدر: العين - البيان

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عبر الأسباني جيرارد زاراغوسا مدرب رديف العين الذي تعاقد معه النادي مؤخراً، عن سعادته بالإشراف على تدريب شباب«الزعيم»، وأكد أنه يشعر بالفخر للانتماء إلى نادي بقامة العين، وقال: هذه هي المرة الثانية التي أتواجد فيها في الإمارات، زيارتي الأولى كانت إلى دبي في وقت سابق، بكل صراحة ومن واقع ما شاهدته في الأيام القليلة الماضية فإن نادي العين يعتبر من أفضل أندية الدولة ليس فقط باسمة الكبير وإنما أيضاً بسبب احترافية إدارته، والتي تعد سر النجاح.

مشروع

وأضاف: وفر النادي كل ما أحتاجه ولديهم ثقة كبيرة في مشروع بناء فريق قوي ولديهم رغبة قوية بتصعيد اللاعبين من الرديف إلى الفريق الأول وهي الرؤية التي يعملون عليها،وسأعمل من أجل تحقيق الإنجازات والفوز بلقب دوري 21 سنة،ولدينا ضمن صفوف الفريق ما يزيد عن 30 لاعباً ومن بينهم الحراس، وهم يعملون جميعاً لإثبات وجودهم.

جدية

وأكد زاراغوسا مواصلة التحضيرات خلال الأيام المقبلة بكل جدية، كاشفاً عن خوض تقسيمات ودية داخلية حلال الأسبوع الحالي، وبعده سنلعب مباراة أو اثنتين أسبوعياً.

أهداف

وأردف: توجد عدة أهداف نعمل على إنجازها وأهمها أن نكون الفريق الأفضل، ومن المهم الروح القتالية لتعويض أي تعثرات قد تحدث في مشوار الفريق، بالإضافة إلى التواصل بين جميع القطاعات بالنادي.

علاقات

وكشف زاراغوسا عن علاقاته بالجهاز الفني المشرف على الفريق الأول، مثل مساعد المدرب ألبرتو، والمدير الفني للأكاديمية، وقال: ثقتي كبيرة في أننا سنكون على اتصال دائم لضمان جاهزية اللاعبين، ويجب التواصل الدائم مع المدربين الآخرين لضمان تقديم اللاعبين الأكثر جاهزية للالتحاق بالفريق الأول ضمن فترة قصيرة وهي من الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها.

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