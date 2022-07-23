تعاون بين «المحترفين» و«التزامكم سعادة»

المصدر: دبي - البيان

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ناقش الاجتماع المشترك بين شرطة دبي، ورابطة المحترفين آفاق التعاون بين حملة «التزامكم سعادة» في الإدارة العامة لشرطة دبي والرابطة، ترأس الاجتماع العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، بحضور العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والرائد عبدالله طارش، رئيس قسم الإسناد، وحسن طالب، رئيس اللجنة الفنية وعضو رابطة المحترفين، والدكتور خالد عبدالله، مستشار التطوير، وعبدالله مبارك، اخصائي تراخيص الأندية.

وتم استعراض المشاركة في المعسكر الصيفي الذي ستنظمه بعض الأندية، أغسطس المقبل، وسيقوم فريق حملة«التزامكم سعادة» بنشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

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