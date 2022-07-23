عبد الله مال الله المحطة الثامنة في الـ 39

المصدر: رأس الخيمة-أحمد عيسى

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اختار عبد الله مال الله «39 عاماً» التوقيع لفريق التعاون واللعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد نهاية عقده مع نادي الإمارات، وجاء قراره بترشيح من بدر طبيب المدير الفني للفريق الذي أشرف على تدريبه خلال الموسم الأخير مع «الصقور»، واقتناعاً بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على العطاء.

ويعتبر «التعاون» المحطة الثامنة في مشوار عبد الله مال الله، وكانت بداياته مع نادي الإمارات الذي انتقل منه إلى العين عام 2008، وقضى معه 5 مواسم ثم انضم إلى صفوف شباب الاهلي «دبي سابقاُ» لمدة موسم، ومنه وقع للوصل ثم لعب للفجيرة (موسم لكل فريق)، ثم استقر في عجمان 4 سنوات وقدم معه مستويات متميزة وساهم في استمراره بدوري المحترفين، قبل أن يعود في محطته السابعة إلى ناديه الأول الذي قدمه للأضواء «الإمارات» الذي تعاقد معه لمدة عام م، وعقب نهاية عقده اختار اللعب للتعاون.

ورغم تقدم سن عبد الله مال الله «مواليد 1983»، لكنه رفض التوقف عن العطاء، خاصة أنه يحظى بثقة بدر طبيب الذي يعتبر أكثر من يعرف قدراته، ومنحه دفعة معنوية كبيرة لتقديم عطاء متميز، ليؤكد أن العمر مجرد أرقام وأنه قادر على تقديم الإضافة المطلوبة للتعاون.

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