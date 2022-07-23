30 % من عوائد «المحترفين» إلى بطل الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اعتمدت الجمعية العمومية العادية لرابطة المحترفين في اجتماعها «عن بُعد» أمس برئاسة عبدالله الجنيبي آلية جديدة لتوزيع عوائد الرابطة على أعضاء الجمعية العمومية للموسم الرياضي 2022/‏‏ 2023 وما يليه من مواسم، حيث سيتم توزيع دفعة مالية متساوية في بداية الموسم المقبل على جميع الأندية، ثم يتم توزيع باقي العوائد في نهاية الموسم، بحيث يحصل بطل الدوري على أعلى نسبة، وهي 30 % من العوائد بدلاً من النسبة المقررة السابقة 20 %، فيما توزع باقي العائدات على الفرق وفق ترتيبها في جدول ترتيب الدوري والفوز بأي لقب من مسابقات الرابطة.

الجدير بالذكر أن رابطة المحترفين بذلت جهوداً كبيرة من أجل زيادة عدد الرعاة والشركاء، ما يسهم في زيادة نسبة العوائد، سعياً لتوفير المناخ المناسب للعطاء المميز أمام الأندية في ظل التزاماتها المالية الكبيرة.

شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية للرابطة أعضاء مجلس الإدارة، ود.خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، وحمدة عبدالله الشامسي مدير الإدارة القانونية باتحاد الكرة، وممثلو الأندية المحترفة.

ورحب الجنيبي بالحضور، وتقدم بالشكر إلى القيادة الرشيدة، التي وضعت الرياضة والرياضيين موضع اهتمامها البالغ، وكانت خير سندٍ ومعين على تجاوز كل المراحل والمحطات المهمة، وعبّر الجنيبي عن سعادته بالالتقاء بأعضاء الجمعية العمومية، وأكد أن الأندية المحترفة ورعاة الرابطة شركاء النجاح، منذ العام الأول لعمل الرابطة.

وعرض د.خالد محمد عبدالله تقارير النشاط للموسم الرياضي 2021 /‏‏ 2022، وما تم إنجازه في مختلف المجالات الفنية والتنظيمية والتسويقية والإدارية، وتقرر اعتماد تعيين شركة «ديلويت آند توش» مدققاً خارجياً مستقلاً، وتتولى مهمة تدقيق البيانات المالية للرابطة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2022، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

وتم خلال الاجتماع تعيين 3 أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وهم: سالم الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ود.عدنان الحوسني عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، ود.حسن سهيل عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر لكرة القدم.

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