سداسية لـ«الفرسان» في الجزيرة الحمراء

المصدر: دبي- العوضي النمر

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فاز شباب الأهلي على الجزيرة الحمراء بستة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما أول من أمس بملعب الجزيرة الحمراء، في بداية سلسلة مباريات«فرسان دبي» الودية استعداداً للموسم الكروي الجدي

ومنح البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للعب المباراة بمشاركة اللاعبين المواطنين والأجانب للوقوف على المستوى الفني للفريق قبل انطلاقة المعسكر الخارجي في صربيا والذي يبدأ 28 الجاري.

الجدير بالذكر أن المباراة الاولى لشباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الجديد ستكون أمام الشارقة.

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