أبو ناموس: تعاقدت مع مدرب خاص من أجل موسم حافل

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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كشف أحمد شحدة أبوناموس مهاجم بني ياس عن عدم توقفه عن التدريبات خلال فترة التوقف التي سبقت التحضيرات الإعدادية للموسم الجديد، مبيناً أنه ظل في حال تدريبات مستمرة وتعاقد مع مدرب خاص من البرازيل، رغبة منه في ظهور متميز خلال الموسم الجديد، وحتى يؤدي المباريات دون أن يتوقف بسبب الإصابات.

راحة

وأضاف: لم آخذ فترة راحة بعد توقف النشاط، وتعاقدت مع مدرب برازيلي خاص، حتى أكون في وضع بدني أفضل وأتمكن من خوض المباريات دون التعرض للإصابات، صحيح أن الإصابة قدر، لكنني أديت واجبي بالتدريبات وأسأل الله أن يوفقني في تقديم موسم بعيداً عن الإصابات وأن أساهم في تحقيق النتائج الإيجابية مع زملائي اللاعبين.

وأكد شحدة الذي كان أحد النجوم البارزين والصاعدين في الموسم المنصرم مع «السماوي» أن طموحه في كرة القدم يمثل أكبر دافع له، نافياً بشدة أن يكون حقق ما يتمناه في عالم المستديرة، رغم بروزه الأخير، وأضاف: أشعر بأنني لم أحقق شيئاً حتى الآن، ما وصلت إليه لا يمثل ولو القليل من طموحي، أسعى لأن أكون لاعباً مؤثراً في بني ياس والدوري الإماراتي بشكل عام، وأن أنافس كبار اللاعبين والمحترفين الأجانب، وأنا أحقق الإنجازات مع بني ياس خاصة أن النادي قدم لي الكثير وله دين علي ومن واجبي أن أعمل على تحقيق النجاحات التي تليق به، وكل هذه الأهداف هي أيضاً جزء من طموحي في كرة القدم.

تحضيرات

وتحدث مهاجم السماوي عن تحضيرات فريقه الحالية وقال إنها تمضي بشكل جيد وبروح معنوية عالية، واهتمام إداري كبير، وعمل جاد من الجهاز الفني، ذاكراً أن التدريبات مع المجموعة دائماً تعتبر الأفضل للاعب لأنها تمنحه الحماس وتجعله في حالة معنوية أفضل، مؤكداً أن جميع زملائه يؤدون التدريبات بطريقة جيدة للاستفادة من الفترة الحالية والوصول إلى كامل الجاهزية البدنية.

عودة قوية

وأشار إلى أن «السماوي» سيعود بقوة في الفترة المقبلة، ذاكراً أن الموسم الأخير كان أقل من التوقعات والطموحات لأنه شهد تراجعاً للنتائج، وأضاف: أما في الموسم الجديد فإننا نعد الجماهير بعودة أقوى تلبي الطموحات وأن نكون على قدر التحدي الذي ينتظرنا، لكن بالتأكيد هذا يتطلب جهداً أكبر من واقع جدية كل الفرق التي تشير إلى أننا مقبلون على موسم تنافسي قوي.

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