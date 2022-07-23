عبد الله العاجل: تعاقدات «الإمارات» مميزة و«اقتصادية»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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أكد عبد الله العاجل مشرف الصقور، أن تعاقدات فريقه الأخيرة مميزة و«اقتصادية» وفرت الكثير من المال على النادي، مثمناً الدور الكبير الذي لعبته اللجنة الفنية في التعاقدات بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأعضاء اللجنة: عبد الله الطويل، ثاني سالم الشحي، عبد الله العاجل، هادف سيف، فتحي العبيدي، وبجهود الإدارة في تهيئة الأجواء وتوفير كافة الاحتياجات للموسم الجديد، ذاكراً أن الإدارة بذلت جهداً مقدراً من أجل تجهيز الفريق بشكل جيد من خلال التعاقدات مع اللاعبين والجهاز الفني، وقال إنهم يأملون أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن تساهم في خلق التجانس بين اللاعبين وتقديم موسم متميز يعيد الفريق إلى دوري المحترفين من جديد.

استراتيجية

وأضاف: النادي وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتعاقدات ودعم الفريق بعناصر جيدة، مع تصعيد مجموعة من لاعبي الرديف صغار السن الذين أظهروا إمكانات عالية في الموسم الماضي، خاصة أن المدرب فتحي العبيدي يسعى دائماً إلى اكتشاف النجوم وتقديم اللاعبين الجدد بمنحهم فرصة اللعب، كما أنه يساعد في خلق استقرار فني خلال المواسم المقبلة.

نجاح كبير

وأكد العاجل أن إعداد «الصقور» الذي انطلق في 4 يوليو الجاري شهد نجاحاً كبيراً والتزاماً من اللاعبين عكس رغبتهم في تقديم موسم رائع يتم خلاله تحقيق هدف الصعود للمحترفين، وأضاف: الفريق سيواصل تحضيراته قبل موعد السفر إلى صربيا والمحدد له يوم 2 أغسطس المقبل لمدة 20 يوماً، وقبل السفر ستكون هنالك مباراة ودية أمام مصفوت بطلب من الجهاز الفني.

وتمنى عبد الله العاجل التوفيق للاعبين الذين انضموا حديثاً لكشوفات الصقور، كما تمنى التوفيق للاعبين الذين لم يتم تجديد عقودهم وانتقلوا إلى أندية أخرى، وأضاف: نأمل أن تتضافر الجهود في الموسم الحالي الذي ننظر إليه بروح التفاؤل وأن يقدم جميع اللاعبين مستوى مرضياً يحقق طموحات الجماهير.

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