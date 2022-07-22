"عمومية المحترفين" تعتمد آليات الارتقاء بالمنظومة وفق استراتيجية 2030

المصدر: وام

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عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لموسم 2021-2022، بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وتم خلاله اعتماد وبحث تطوير آليات العمل للارتقاء بالمنظومة وفق الخطة الاستراتيجية 2020- 2030 للرابطة.

وترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، الذي ألقى كلمة ترحيبية تقدم فيها بالشكر للقيادة الرشيدة التي وضعت الرياضة والرياضين موضع اهتمامها البالغ فكانت خير سندٍ ومعين على تجاوز كل المراحل والمحطات المهمة.

وتم افتتاح الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق وتعيين 3 أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وعرض د.خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال بالرابطة، تقارير النشاط للموسم الرياضي 2021-2022، والذي تضمن ما تم إنجازه بمختلف المجالات الفنية والتنظيمية والتسويقية، والإدارية.

وشهد الاجتماع اعتماد تعيين شركة "ديلويت آند توش"، مدققا خارجيا مستقلاً ليقوم بمهمة تدقيق البيانات المالية للرابطة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2022 وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة ..كما تم اعتماد آلية توزيع عوائد الرابطة على أعضاء الجمعية العمومية للموسم الرياضي 2022-2023 وما يليه من مواسم.

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