«عمومية» المحترفين تعتمد آلية توزيع العوائد على الأندية اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تعتمد الجمعية العمومية لرابطة المحترفين خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبدالله الجنيبي «عن بُعد» آلية جديدة لتوزيع عوائد الرابطة على الأندية عن الموسم الكروي 2022 - 2023 وما يليها من مواسم، وتستند الرابطة إلى ما تحققه الفرق من إنجازات ومراكز في جدول ترتيب المسابقات.

وتناقش «العمومية» المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة والأندية للارتقاء بمختلف الأنشطة والفعاليات، ويبدأ الاجتماع بكلمة من رئيس الرابطة، ثم يتم استعراض تقرير عن نشاط الرابطة خلال الموسم المنتهي وما تم إنجازه، بما يعزز من خطط الرابطة للارتقاء بأنشطتها.

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