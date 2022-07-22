الطلياني.. نقلة فنية للبطائح

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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يخوض عدنان الطلياني أسطورة الكرة الإماراتية، ومهاجم «الأبيض» التاريخي، وثالث هدافيه برصيد 129 هدفاً، تحدياً جديداً مع نادي البطائح الوافد الجديد لدوري المحترفين، من خلال تولي مهمة رئاسة اللجنة الفنية والتي تعتبر العمود الفقري لإنجاح المنظومة الكروية بالنادي، ويسعى لوضع قواعد راسخة قوية تثبيت أقدام الفريق في عالم المحترفين، ويأمل في إحداث نقلة فنية بالفريق في سنة أولى مع المحترفين.

ويسعى مجلس إدارة نادي البطائح بشخص عدنان الطلياني، «الأيقونة الرياضية»، للاستفادة من مكانته كنجم كبير يحظى بكل الحب والتقدير من الجميع، ويتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها من الملاعب، والعمل لعدة دورات في اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة.

ومنذ تولي الطلياني مسؤولية البطائح خلال الأيام الماضية وهو يعكف على وضع أساس قوي للعمل الفني بالنادي من خلال الاستعانة بكوادر فنية تتمتع بالخبرة العلمية والميدانية، وحسن اختيار الأجهزة الفنية والإدارية بالتعاون مع إدارة النادي، إضافة إلى وضع اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الفني، ويبقى نجاح الفريق الأول في إثبات وجوده في عالم المحترفين.

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