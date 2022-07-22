6 وديات للجزيرة في معسكر هولندا

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة إلى هولندا لمواصلة المرحلة الثانية من الإعداد، والتي تستمر حتى 13 أغسطس المقبل، بقيادة المدرب مارسيل كايزر تأهباً للموسم الجديد الذي يسعى خلاله «فخر أبوظبي» لاسترداد لقب بطولة الدوري وتحقيق النجاح محلياً وآسيوياً.

ويقام المعسكر في مدينة فاخينيجن، حسب الترتيبات السابقة التي تمت لإقامة فترة تحضيرية نموذجية، وستنطلق التدريبات مباشرة بشكل يومي، مع خوض 6 مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، على أن يواصل الفريق إعداده عبر المرحلة الثالثة والأخيرة عقب العودة من هولندا في العاصمة أبوظبي، والتي ستتضمن التدريبات والمباريات الودية التي سيقف خلالها الجهاز الفني على عناصر التشكيلة التي سيبدأ بها مباريات الفريق الأولى في المنافسات الرسمية.

تأكيد

وأكد محمد سالم العنزي مشرف الفريق أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المرحلة المقبلة من الإعداد ويعملون على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من أجل الظهور الجيد في الموسم الجديد، ذاكراً أنه يسعى إلى تقديم مستويات قوية في كافة البطولات ترضي الطموحات وتعكس الاهتمام الذي يحظى به من إدارة النادي.

صفقة الأجنبي

وفي سياق آخر، ينتظر أن ينشط النادي في تعاقداته على مستوى الأجانب فقط خلال الأيام القليلة المقبلة للتعاقد مع لاعب مميز يتوقع انضمامه مباشرة إلى معسكر الفريق في هولندا، وعلى مستوى اللاعبين المواطنين فإن الجهاز الفني يركز بشكل كبير على أبناء النادي صغار السن والذين قدموا مستويات جيدة في الموسم الأخير على أن يتم لاحقاً التعاقد مع اللاعب الذي يرغب في خدماته المدرب مارسيل كايزر حال وجود نقص في صفوف الفريق.

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