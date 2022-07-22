علي البدواوي: 17 نادياً تشعل دوري الهواة

المصدر: حتا – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا صعوبة مسابقة دوري الدرجة الأولى من خلال مباريات النسخة المقبلة من المنافسة، والتي يتواجد فيها 17 نادياً بعد تأهل فريقين من دوري الدرجة الثانية إلى جانب الأندية الـ 15 التي يتشكل منها الدوري، وتوقع البدواوي في تصريح لـ«البيان» أن يكون الدوري مشتعلاً بسبب هذا العدد من الأندية، وأن المنافسة ستكون شرسة بين كل الأندية التي استعدت جيداً لخوض غمار مباريات الدوري، لافتاً إلى أن المنافسة على الصعود ستكون صعبة للغاية عندما ينطلق دوري الدرجة الأولى يوم 10 سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بفريقه الإعصار الحتاوي أكد المدير التنفيذي أن الإعداد يسير بصورة طيبة بقيادة المدرب المقدوني جوكيكا، وتم الفراغ من التعاقدات المحلية والخارجية بعد انضمام محترفين من البرازيل لصفوف الفريق أحدهما مهاجم والآخر صانع لعب، وسيتم تقديمهما للإعلام حال اجتيازهما الفحوص الطبية والاختبارات.

وأشار إلى أن الفريق اختار تركيا مقراً لمعسكره بداية من 30 يوليو الجاري ويستمر حتى 18 أغسطس المقبل وتتخلله مباريات عدة مع أندية محلية وسعودية تقيم معسكراتها في تركيا على رأسها نادي التعاون، وأعرب البدواوي عن أمله في استفادة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب جوكيكا من المعسكر الخارجي، والذي يعول عليه مجلس الإدارة برئاسة علي عبيد البدواوي كثيراً في تجهيز اللاعبين للدوري، الذي سيأتي ساخناً وقوياً حسب تعبيره.

تجديد وتعاقد

ورحب علي عبدالله البدواوي بكل اللاعبين الذين انضموا لصفوف الإعصار من أجانب ومواطنين، إلى جانب تجديد عقود عدد من اللاعبين المواطنين الذين أبلوا بلاءً حسناً مع الفريق طوال المواسم الماضية. وكان حتا قد جدد عقود الرباعي ركاض الكثيري لموسمين وعبيد عيد وأحمد سليمان لموسم واحد، وكذلك جدد عقد حارس المستقبل مرزوق راشد حتى 2027، كما تم التعاقد مع سعيد الرواحي لاعب العروبة السابق لموسمين والتنزاني جون تيبار «مقيم» لموسم واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز