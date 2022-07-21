نادي الشارقة الرياضي: دعم حاكم الشارقة يمثل دافعاً لمواصلة التميز والإنجازات

المصدر: وام

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ثمن مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي المكرمة السخية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تكريماً لأبنائه اللاعبين أصحاب الإنجازات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي إن المكرمة تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة التميز وتحقيق الإنجازات مؤكدا أن التتويج بالبطولات نتاج عمل جماعي من جميع الإدارات بالنادي وتفانيهم في خدمة نادي الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة سعادة علي سالم المدفع بمقر النادي بحضور أعضاء مجلس الإدارة حيث وجه سعادته شكره وتقديره لأعضاء الإدارات بالنادي متمنياً للجميع التوفيق خلال المرحلة المقبلة والتي ستكون صعبة من خلال المحافظة على المكتسبات ومواجهة ضغوطات أكبر من حيث المطالبة بإحراز المزيد من البطولات من قبل محبي ومتابعي النادي.

وأكد أن الإدارات الرياضية تحرص على جودة خياراتها وانتداباتها من اللاعبين المواطنين والأجانب بحيث يشكلون إضافة للفرق الرياضية بالتنسيق مع اللجان الفنية ورئيس كل إدارة والمدير الفني مع الإلتزام بالموازنات الموضوعة منوها الى أن الإدارات تدرس وتضع خططها للموسم بما يضمن مصلحة الفرق ومنها توقيت انضمام العناصر للفرق والمعسكرات.

واستعرض الاجتماع التقرير المالي للنادي وناقش الموازنات المعتمدة للموسم الرياضي المقبل 2022-2023 كما استعراض خطط الشراكات والتوسع الاستثماري للنادي.

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