حسن إسماعيل لـ «البيان»: زيادة الأجانب تشعل دوري «المحترفين»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل مشرف حراس مرمى نادي الشارقة ومدرب حراس المنتخب الأول الأسبق أن وجود 5 لاعبين أجانب ومثلهم من المقيمين يساهم رفع المستوى الفني لدوري المحترفين، مما يساهم في إشعال المنافسة من الجولة الأولى، ويعزز من قيمة المسابقة ومستواها الفني، ويساهم في جذب الجمهور لمتابعة المباريات من المدرجات، مما يعزز من جهود اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة للارتقاء بالمنتخبات الوطنية.

وقال حسن إسماعيل: في ظل زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين سوف تتساوى جميع الفرق في المعطيات، وسيتم ترجيح كفة فريق عن الآخر من خلال التوفيق في اختيار اللاعبين وحسن توظيفهم من قبل الجهاز الفني لكل فريق، ومن خلال متابعة تحضيرات الفرق خلال الفترة الماضية للموسم الجديد استطيع ترشيح ثلاثة فرق للمنافسة على اللقب خلال النسخة الجديدة المقبلة لدوري أدنوك وهي، العين بطل الدوري الماضي والشارقة والوحدة، فهؤلاء الثلاثة يملكون كل مقومات المنافسة من خلال تواجد أجهزة فنية على مستوى عال ولاعبين مميزين، كما يملكون بدلاء على مستوى عال من الخبرة والكفاءة، واستقراراً إدارياً وكلها عوامل تدعم جهودهم للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى.

بناء للمستقبل

وأبدى حسن إسماعيل ارتياحه من تحضيرات كل من النصر والوصل للموسم الجديد، بقوله: الفريقان يعدان فريقاً للمستقبل مبنياً على أسس قوية من أجل استعادة البطولات مستقبلاً، ولذلك يجب على جماهير الفريقين دعم تلك الجهود والوقوف إلى جانب اللاعبين خلال الفترة المقبلة، سعياً لتقديم مستوى طيب وأداء قوي يعزز من جهود إدارة الفريقين لاستعادة الألقاب الغائبة منذ فترة.

لا حراس جدد

وفيما يتعلق بحراس المرمى يقول حسن إسماعيل: لا تزال الوجوه السابقة من أصحاب الخبرة متواجدة مع فرقها خلال الموسم الجديد، وأبدى حزنه لعدم منح الفرصة لعدد من الحراس الشباب الذين يعدون أمل ومستقبل الفرق خلال السنوات المقبلة، وعلل السبب في عدم ظهور حراس شباب جدد إلى تخوف مدربي حراس المرمى الأجانب من منح الفرصة للعناصر الشابة ويفضلون عدم المغامرة والمجازفة تحسباً لأي انتقاد جماهيري، لذلك يعتمدون على الحراس القدامى أصحاب الخبرة، مع أن هناك عدداً من الحراس الشباب الموهوبين والذين ينتظرون فرصة للمشاركة وإثبات الذات.

حراس المستقبل

وأبدى حسن إسماعيل إعجابه ببعض العناصر الشابة من حراس المرمى مثل سهيل عبدالله حارس الوصل الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى الإمارات وقدم مستوى طيباً مع فريقه خلال مباريات الموسم الماضي، وكذلك سعود الحوسني حارس العربي الذي لفت الأنظار إليه بمستواه المتميز مع فريقه خلال الموسم المنتهي، وقال حسن إسماعيل توقعت أن تخطف أندية المحترفين هذا الحارس الموهوب، ولكنه عاد إلى فريق الإمارات مرة أخرى، وخلال المواسم المقبلة سيكون من الحراس المميزين.

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