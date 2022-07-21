محمد سالم العنزي لـ «البيان»: تحضيرات الجزيرة مبشرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد سالم العنزي مشرف الجزيرة أن تحضيرات فريقه للموسم الجديد والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري إيجابية ومبشرة، ذاكراً أنها مضت بشكل جيد في الأيام الماضية وفقاً للخطة التي وضعها الجهاز الفني مع تميزها بروح معنوية عالية وسط اللاعبين، وانضباط ورغبة كبيرة من الجميع في استغلال الفترة الحالية بأفضل شكل ممكن، مشيراً إلى أن التدريبات والمباريات الودية في فترة التحضيرات تلعب دوراً كبيراً في رسم ملامح التشكيلة.

وذكر العنزي في تصريحات لـ«البيان» أن كل فرد يعمل ويبذل كل جهده لأجل مصلحة النادي، وأضاف: اللاعبون يدركون أهمية التحضيرات جيداً، لذلك يعملون على إثبات وجودهم لنيل ثقة الجهاز الفني والتواجد بالتشكيلة الأساسية وتقديم موسم جيد، خصوصاً أن المدرب يمنح فرصة المشاركة للاعب الذي يثبت وجوده في أرضية الملعب بالجهد والعطاء دون التفكير في عوامل أخرى مثل السن أو الجنسية، وهذا بالتأكيد يرفع درجات التنافس وسط كل لاعبي الفريق.

احترافية عالية

وقال مشرف فخر أبوظبي، إن مهمة الطاقمين الفني والطبي في تحضير اللاعبين بدنياً خلال الفترة الحالية كانت أسهل بعض الشيء، لأن جميع اللاعبين أظهروا احترافية عالية، وحافظوا على المستوى البدني خلال فترة التوقف والعطلات، وهو ما يحسب لهم ويؤكد حرصهم على ظهور متميز في منافسات الموسم الجديد الذي يدخله الفريق بتحدٍ كبير، وتأكيد أيضاً على الاحترافية التي يتعاملون بها.

وأشار محمد سالم العنزي إلى ثقة الجهاز الإداري في نجاح فترة الإعداد وبلوغ اللاعبين لكامل الجاهزية عقب المعسكر الخارجي في هولندا، مضيفاً إن كل لاعب سيكون على أهبة الاستعداد للمشاركة في أول مباراة رسمية بالدوري، ذاكراً أن معسكر هولندا الذي ستغادر إليه بعثة الفريق غداً، سيكون بالغ الأهمية ويتطلب أيضاً مضاعفة الجهد والاهتمام من اللاعبين، لأنه يعتبر المرحلة الثانية من الإعداد، وسيتم التركيز خلاله على تقوية وتحسين جميع جوانب الأداء.

ترتيبات

وكشف العنزي عن اكتمال ترتيبات السفر إلى هولندا والتنظيم الجيد للمعسكر، الذي سيؤدي الفريق خلاله تدريبات يومية مع خوض عدد من المباريات الودية قبل العودة إلى أبوظبي يوم 13 أغسطس المقبل، لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد.

وأكد مشرف الجزيرة أن فريقه عازم على الظهور بشكل قوي ومميز في جميع البطولات المحلية التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة، حتى يكون على قدر التحدي والطموح، وحتى يقدم المستوى الذي يتناسب مع الاهتمام الذي يحظى به من قبل إدارة النادي التي هيأت كل سبل النجاح، وظلت تقوم بمتابعة التحضيرات اليومية وتوفر كل الاحتياجات، وقال العنزي إن تحقيق الطموح يتطلب برنامجاً إعدادياً نموذجياً والاستفادة القصوى من الفترة الحالية، لذلك فإن الجميع يقدم كل ما لديه حتى تتحقق الأهداف والطموحات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز