الظفرة يودع 16 لاعباً ويستقبل ثاني الأجانب

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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أجرى الظفرة وفي إطار تحضيراته للموسم الجديد، أكبر عملية تغيير، بمغادرة 16 لاعباً لكشوفاته، من بينهم الرباعي الأجنبي، وعدم التجديد لمجموعة من اللاعبين الذين انتهت فترة قيدهم، وإعارتهم، وتعاقد فقط مع الهولندي محمد رايحي قادماً من الباطن السعودي في صفقة انتقال حر، كما وقع عقداً مع وليد عمبر الذي شارك مع الفريق في النصف الثاني من الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من اتحاد كلباء الذي انتهت معه فترة قيده، ليواصل مشواره مع فارس الظفرة في الموسم الجديد، كما استقبل النادي لاعباً أجنبياً يتواجد في أبوظبي حالياً، وسيتم التعاقد معه عقب إجراءات الكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويخطط الظفرة عن طريق إدارة النادي واللجنة الفنية لإبرام صفقات محدودة بعدد أقل من المغادرين، مع شرط تميز اللاعب وقدراته الفنية حتى يشكل الإضافة المطلوبة، بجانب التدقيق في ملف الأجانب، وتعمل اللجنة الفنية حالياً على دراسة العديد من السير الذاتية لاختيار الأفضل، وينتظر أن يتم التعاقد مع اللاعب الأجنبي الثاني خلال اليوم، مع التعاقد مع عناصر وطنية قبل سفر الفريق إلى معسكر صربيا مطلع أغسطس المقبل.

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