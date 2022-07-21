أروابارينا في أوروبا لأجل «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يبدأ الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وبعض مساعديه سلسلة زياراته الميدانية لمعسكرات الأندية المقامة حالياً في أوروبا، خلال الساعات المقبلة، في إطار حرص الجهاز الفني لـ«الأبيض» على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة الأبيض خلال التجمع المحلي الذي سيقام في سبتمبر المقبل.

حيث سيقوم المدرب بزيارة لمعسكرات أندية الشارقة والعين وكلباء المقامة في النمسا، ومن ثم التوجه إلى هولندا لمتابعة معسكرات الوصل والجزيرة وبني ياس وخورفكان، حيث يحرص المدرب أروابارينا على مد جسور التعاون بينه وبين مدربي الأندية للوقوف على مستويات اللاعبين الذين ينضمون للمنتخب الوطني.

وينتظر منتخبنا 3 مشاركات مهمة خلال عام 2023، بدايتها كأس الخليج العربي «خليجي 25» من 6 إلى 19 يناير المقبل ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا (الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023)، وأخيراً المشاركة في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة يونيو المقبل، ولكن ينتظر أن يعلن موعدها الجديد، ومكانها قريباً. وتواصل لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، برئاسة حميد الطاير، جهودها مع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة أروابارينا، لتوفير كل الدعم أمام البرنامج المستقبلي للمنتخب، ويحظى الجهاز الفني بدعم من الاتحاد رغم خسارة الملحق الآسيوي، بعد المستوى الطيب الذي قدمه لاعبونا أمام أستراليا، خاصة مع ظهور عدد من اللاعبين الشباب بمستوى مبشر.

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