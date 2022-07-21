أحمد برمان يتبرأ من حساب «المليون متابع»

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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تبرأ الدولي أحمد برمان نجم نادي العين، من حساب يحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أنشأه شخص مجهول الهوية، مؤكداً أنه لا علاقة له بالحساب الذي فيما يبدو أدخله في ورطة بعد أن استفاد صاحبه من اسم وشهرة النجم العيناوي.

وكان لافتاً أن الشخص المجهول، لديه قرابة مليون متابع وتحديداً 986 ألف شخص اعتقدوا أنه أحمد برمان الذي يبلغ عدد متابعيه في حسابه الحقيقي الموجود بتويتر منذ 2011 عدد 16700 متابع فقط ما يؤكد الفارق الكبير بين الحسابين الأصلي والمزور في «تويتر» و«إنستغرام» على التوالي.

وكتب أحمد برمان امس على حسابه بتويتر مؤكداً أنه لا صلة له بالحساب المزور، ذاكراً أن صاحبه انتحل شخصيته ويتواصل مع الناس على أنه لاعب العين ويسرقهم، محذراً الجميع من التعامل معه.

وأبدى مغردون، تعليقاً على التغريدة، استغرابهم من صمت أحمد برمان على الحساب المزور طوال الفترة الماضية على خلفية وصوله إلى قرابة المليون متابع، في إشارة إلى أنه كان مطالباً بالتوضيح في وقت سابق.

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