17 أجنبياً يدعمون صفوف أندية دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وكالات

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مع انطلاق استعدادات الأندية للموسم الجديد لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، شهدت الفترة الماضية إعلان العديد من هذه الأندية عن صفقاتها الجديدة، وبدأ اللاعبون الجدد فترات الإعداد مع فرقهم.

وفي إطار التدعيمات المختلفة لصفوف هذه الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نجحت 8 أندية في ضم لاعبين أجانب فيما لم تعلن 6 أندية أخرى عن أي تعاقدات جديدة مع لاعبين أجانب، وهي الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة وبني ياس وخورفكان والبطائح الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، في انتظار ما ستشهده الأسابيع المقبلة بالميركاتو الصيفي.

وبلغ عدد تعاقدات الأندية الـ 8 من اللاعبين الأجانب في الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن 17 لاعباً، ينتمون إلى 11 جنسية.

وفرض لاعبو البرازيل تواجدهم على قائمة تعاقدات أندية دوري المحترفين هذا الصيف بواقع 6 صفقات حتى الآن، مقابل صفقتين من اللاعبين الهولنديين، وصفقة واحدة فقط لكل من لاعبي إيطاليا والأرجنتين والمغرب والبحرين وسلوفاكيا وغانا وغينيا ومونتنجرو وأوكرانيا.

وطبقاً للحسابات الرسمية للأندية الإماراتية، يتصدر الوصل قائمة التعاقدات من اللاعبين الأجانب حتى الآن بعدما ضم 5 لاعبين، هم المدافع البرازيلي رودريجو أوليفيرا، ومواطناه لاعب الوسط جواو جابرييل، والجناح جابرييل دي سوزا، إضافة للمدافعين الغيني سانا جوميز، والمغربي سفيان بوفتيني.

ويأتي اتحاد كلباء ودبا الفجيرة في المركز الثاني بقائمة أكثر أندية دوري أدنوك تعاقداً مع اللاعبين الأجانب هذا الصيف، بواقع 3 صفقات لكل منهما.

وتعاقد اتحاد كلباء مع المدافع البرازيلي إيجور روسي، ولاعبي الوسط الإيطالي دانييل بيسا والسلوفاكي فيليب كيش، فيما تعاقد دبا الفجيرة مع المونتنيجري ألكسندر شيكيتش والهولندي جوي سليجرس، والغاني الحسن باسيرو، وضم فريق العين لاعبين أجنبيين هما الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس والأوكراني أندري يارمولينكو.

وتعاقد النصر مع البرازيلي جاندرير برينتو، والوحدة مع البرازيلي ماراكاس جوسبون، وعجمان مع البحريني علي مدن، والظفرة مع الهولندي محمد رايحي.

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