أمل جمال تُشارك في إدارة نهائي بطولة غرب آسيا لأندية السيدات

المصدر: عمان - البيان

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تُشارك الحكمة الدولية أمل جمال (مساعد ثان) ضمن طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة فريقي الصفاء اللبناني والأرثوذكسي الأردني، في نهائي بطولة كأس غرب آسيا الثانية لأندية السيدات 2022.

وتقام مباراة الصفاء اللبناني والأرثوذكسي الأردني مساء اليوم على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء بالأردن.

وكانت الدولية أمل جمال قد شاركت كمساعد أول في مباراة فيروزة السوري ونفط الشمال العراقي، ومباراة فريقي الأرثوذكسي الأردني وفيروزة السوري.

وقدمت أمل جمال أداءً تحكيمياً مميزاً، وهذا التميز دفع لجنة الحكام لاختيارها مساعد ثان ضمن طاقم تحكيم مباراة نصف النهائي بين فريقي نفط الشمال العراقي والأرثوذكسي الأردني.

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