الجنيبي يلتقي أعضاء بعثة أبيض الشباب في أبها

المصدر: أبها - البيان

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التقى عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أعضاء منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم في مقر إقامة الأبيض بمدينة أبها، في المملكة العربية السعودية.

ويشارك المنتخب في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي تقام في الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن واليمن.

وتحدث الجنيبي خلال اللقاء عن أهمية المباراة الافتتاحية في كل البطولات، مؤكداً أن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام منتخب الأردن، سيعطي دفعة معنوية كبيرة للأبيض في مشوار البطولة.

وأشاد الجنيبي بجهود الاتحاد العربي لكرة القدم، وحرصه على تنظيم بطولات لمنتخبات المراحل السنية، مما يسهم في عملية تطويرها وزيادة خبرات اللاعبين.

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