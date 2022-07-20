بعثة كلباء إلى النمسا اليوم

المصدر: (كلباء- محمد فضل)

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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء، اليوم، إلى النمسا، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد بعد انتهاء فترة التجمع الداخلي والتي استمرت لنحو 10 أيام بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، ويترأس البعثة التي ستغادر البلاد عبر مطار دبي الدولي ، نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء بالإضافة إلى الطاقم الإداري والجهاز الفني بقيادة فرهاد مجيدي والطاقم الطبي واللاعبين.

وقرر الجهاز الفني للنمور خوض أربع مباريات مع أندية نمساوية، وستكون التجربة الأولى في 27 الجاري أمام أتلتيك فارفورتينر، ومن بعده يواجه الفريق آن كي سامبيون يوم 30 الجاري، وفي الثالث من أغسطس يلتقي النمور بفريق دينمو اف سي، ليختتم فترة التجارب الخارجية يوم 7 أغسطس المقبل بملاقاة أتلتيكو فوسبول.

وفيما يتعلق باستكمال ملف اللاعبين الأجانب، أشار محمد مطر الزعابي إلى أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولة المدرب مجيدي، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنهم، حيث يحتاج الفريق إلى بعض العناصر ومنها مهاجم في مركز الجناح، مشيداً بالجهود المضنية والتحركات المبكرة التي أجرتها اللجنة الفنية التي سارعت في تجديد عقود اللاعبين المميزين مع الفريق وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة، في مقدمتهم حبيب الفردان والمهاجم الشاب سلطان عادل، مؤكداً أن جميع التعاقدات والانتدابات التي يسعى كلباء لإنجازها على صعيد اللاعبين الأجانب والمقيمين تتم وفق رؤية الجهاز الفني بناء على احتياجات الفريق وتقوية خطوطه بعناصر مميزة.

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