«الذئاب» يجدد الدماء بـ 12 موهبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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كشف يوسف عبدالله عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة ومشرف الفريق الأول للذئاب عن تجديد الفريق لدمائه بتوقيع عقود مع 12 موهبة من مواهب فريق 19 سنة وتصعيدهم للفريق الأول، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة قام بهذه الخطوة لإحداث الاستقرار وبث طاقة جديدة في صفوف الفريق الساعي للعودة إلى دوري المحترفين، مرحباً في الوقت نفسه بعودة اللاعب النيجيري «المقيم» مفتاو أولابي بعد فترة إعارة ناجحة مع فريق الوصل في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن أولابي يعد من أبناء النادي وتدعم عودته من جديد صفوف الذئاب، وسيكون أحد خيارات المدرب الجزائري سفيان نشمة، وأشار عبدالله إلى انضمام اللاعب أحمد الخديم لصفوف الفريق قادماً من دبا الفجيرة.

رحيل الثلاثي

وتمنى مشرف فريق الفجيرة التوفيق للاعبين الذين غادروا كشوفات الذئاب لأندية أخرى، مشيراً إلى أن إدارة النادي لا تعارض أي لاعب يبحث عن تأمين مستقبله بالتوقيع لنادٍ آخر سواء في دوري المحترفين أو الهواة، وكان ثلاثة لاعبين من الفجيرة غادروا تشكيلة الفريق وهم المدافع أحمد درويش المنتقل للنصر والشقيقان عبدالله وناصر سالم ناصر المنتقلان للوصل، حيث يلعب الأول في حراسة المرمى والثاني لاعب خط وسط بعقدي انتقال حر.

وأشار عبدالله إلى تخطيط فريقه خوض 6 مباريات تحضيرية قبيل انطلاقة موسم دوري الدرجة الأولى بعد شهرين من الآن، لافتاً إلى أن الجهاز الفني للذئاب بقيادة المدرب الجزائري سفيان نشمة يقوم بتجهيز اللاعبين حالياً بملعب النادي، وذلك بحضور عدد كبير من اللاعبين، حيث يسود الانضباط والجدية مران الفريق، وفيما يتعلق بمعسكر الفريق تأهباً للدوري قال يوسف عبدالله ستكون فترة المعسكر لنحو أسبوعين.

وذكر يوسف عبدالله أن التعاقدات مع الأجانب تمضي على نار هادئة وقطعنا شوطاً بعيداً مع أحد اللاعبين في انتظار حسم بعض التفاصيل الطفيفة، والتي لا تحول من التعاقد مع اللاعب المعني وحتماً سيتم الكشف عن الصفقات الجديدة في الوقت المناسب.

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