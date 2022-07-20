دبا يدشن «تحفة النواخذة»

المصدر: دبا – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن فريق دبا الفجيرة ملعبه الجديد «تحفة النواخذة» والذي يتسع لنحو 10 آلاف متفرج وتقدر مساحته بنحو 300 ألف متر مربع، وبتكلفة مالية بلغت 100 مليون درهم، واستمر تشييد الملعب لعام ونصف العام، وشهد التدريب الأول إلى جانب اللاعبين والجهازين الفني والإداري كل من أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة النادي، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

وقبيل بدء التدريبات حرص أحمد سعيد الظنحاني، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا، على الترحيب بكافة أعضاء الفريق من اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، والترحيب بهم بعد تدشين الملعب الجديد، إلى جانب تحفيزهم على بذل مزيد من الجهد خلال التدريبات من أجل الظهور المشرف في دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أهمية الإعداد المعنوي والبدني الجيد للاعبين خلال التدريبات.

دعم معنوي

وتوجه لاعبو النواخذة، بالشكر لرئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، ولأعضاء مجلس الإدارة، على مشاركتهم تلك المناسبة، معربين عن سعادتهم ببدء أولى تدريباتهم على أرض ملعبهم الجديد، وتقديرهم للدعم المعنوي الكبير الذي يحظون به من قبل مجلس إدارة النادي، مؤكدين حرصهم على تطوير أدائهم بشكل مستمر، وبذل المزيد من الجهد خلال التدريبات، للظهور بالمستوى اللائق خلال مباريات الموسم الرياضي الجديد.

كسر مضاعف

من ناحية أخرى تعرض حارس وكابتن النواخذة محمد سالم الرويحي، إلى كسر مضاعف على مستوى اليد اليمنى، وذلك خلال تدريبات الفريق الحالية تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد، مما استدعى إجراء عملية مستعجلة بأحد مستشفيات دبي بعد تلقي العلاج اللازم.

وتمنت إدارة نادي دبا الفجيرة الشفاء العاجل للحارس الأساسي محمد سالم الرويحي، الذي قاد الفريق للحصول على درع دوري الدرجة الأولى في نسخته الماضية، والتأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وأكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، أن الإصابة ستبعد اللاعب محمد الرويحي لفترة طويلة، معرباً عن أمله في التئام الكسر، وأن يعود الرويحي إلى عرين النواخذة من جديد خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

من ناحية أخرى، أعلن جمعة العبدولي عن تعاقد شركة كرة القدم برئاسة أحمد سعيد الظنحاني مع العراقي محمد مصطفى على سبيل الإعارة من نادي النصر، وانضم المدافع أمس لتدريبات الفريق الذي يقوده المدرب الصربي زوران بيقوفيتش، قبل السفر لإقامة معسكر في صربيا بعد غدٍ، يستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

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