اتحاد الكرة يعتمد مواعيد مسابقاته الكروية للموسم الجديد 2023/2022

المصدر: وكالات

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اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم، مواعيد انطلاق فعاليات الموسم الجديد 2023/2022 على مستوى بطولات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، كما حدد الاتحاد موعد الأدوار المختلفة (باستثناء النهائي) لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتنطلق مسابقة دوري الدرجة الأولى 10 سبتمبر المقبل كما تنطلق فعاليات دوري الدرجة الثانية 8 أكتوبر المقبل، وتسبقها انطلاقة مسابقة دوري الدرجة الثالثة في الأول من الشهر نفسه.

وتقام مباريات دور الـ32 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أيام 5 و6 و7 و8 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات دور الـ16 يومي 21 و22 فبراير ،2023 وتليها مباريات دور الثمانية 7 مارس، ثم مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي 5 أبريل، ومباراتي الإياب 13 من الشهر نفسه، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

وأكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، أن كافة اللوائح والشؤون المتعلقة بالبطولات التي ينظمها الاتحاد تم تحضيرها بالكامل استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديلات وفئات اللاعبين، وكل الأمور ذات الصلة بتنظيم المسابقات.

وقال إن اتحاد الكرة يحرص على العمل الجماعي، حيث تم عقد ورش عمل لممثلي الأندية ليكونوا على اطلاع تام على المستجدات قبل انطلاق الموسم، ومشاركة الأندية في التعديلات دائماً ما تكون فعالة، لأن الأندية تضع لمساتها في كل مشروع يخص المسابقات المحلية، ونحن نثمن هذه المشاركات.

وأكد أن الاتحاد يحرص على تطوير مسابقاته لجميع الدرجات ويسعى لتنظيمها وفق أعلى المعايير، وقال: جميع الدرجات مهمة لدينا سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكذلك بطولات الفئات العمرية، ونحرص على تحقيق التقدم والوصول بمسابقاتنا إلى أفضل المراتب.

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