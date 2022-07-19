عملية جراحية لحارس النواخذة الرويحي

المصدر: دبا - محمد فضل

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تعرض حارس وكابتن النواخذة محمد سالم الرويحي، إلى كسر مضاعف على مستوى اليد اليمنى، وذلك خلال تدريبات الفريق الحالية تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد، مما استدعى إجراء عملية مستعجلة بأحد مستشفيات دبي بعد تلقي العلاج اللازم.

وتمنت إدارة نادي دبا الفجيرة الشفاء العاجل للحارس الأساسي محمد سالم الرويحي، الذي قاد الفريق للحصول على درع دوري الدرجة الأولى في نسخته الماضية، والتأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وأكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، بأن الإصابة ستبعد اللاعب محمد الرويحي لفترة طويلة، معرباً عن أمله في التئام الكسر وأن يعود الرويحي إلى عرين النواخذة من جديد خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

من ناحية أخرى، أعلن جمعة العبدولي عن تعاقد شركة كرة القدم برئاسة أحمد سعيد الظنحاني مع العراقي محمد مصطفى على سبيل الإعارة من نادي النصر، وسينضم المدافع اعتباراً من اليوم الثلاثاء لتدريبات فريق المدرب الصربي زوران بيقوفيتش، الذي يستعد للسفر إلى معسكر صربيا اعتباراً من الجمعة المقبل، على أن يستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

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