23 لاعباً ببعثة «الأبيض الشاب» إلى السعودية

المصدر: دبي - البيان

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غادرت بعثة منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2003» إلى مدينة أبها بالسعودية، للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً وضمت 23 لاعباً هم: حمد عارف، محمد خليل، خميس أحمد، هزاع سبيت، زايد عبد الله، عمر إبراهيم، محمد سالم، مايد سعيد، نواف جاسم، سيف ياقوت، راشد محمد، عيسى خلفان، خالد صالح، سيف خالد، علي عبد العزيز، مبارك سالم، عبد الله خالد، سعيد أحمد، عتيق عصام، سالم طارق، ربيع حسن، عبد الله بدر، أحمد ناصر.

ويفتتح «الأبيض الشاب» مشاركته في البطولة 20 الجاري بمواجهة الأردن بإستاد ضمك ضمن مباريات المجموعة الثانية، فيما يلتقي اليمن يوم 26 منه، واستعد منتخبنا للبطولة بمعسكر خارجي في المغرب. يشارك في البطولة 18 منتخباً وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

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