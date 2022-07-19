«معسكر المواهب» ينطلق في اتحاد الكرة

المصدر: (دبي - البيان)

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انطلقت أمس في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، فعاليات المعسكر الصيفي للمواهب الذي تُنظمه لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير بالاتحاد، على مدار أسبوعين، بمشاركة واسعة من الأطفال الذكور والإناث (12 – 15 سنة)، بهدف زيادة الشراكة بين الأندية والمجتمع، والمساهمة في البحث عن المواهب واكتشافها.

وتتضمن فعاليات المعسكر العديد من الأنشطة، مثل محاضرات تثقيفية وألعاب ترفيهية وبعض التمارين البدنية، بالإضافة لزيارات ميدانية لأندية الدولة وأبرز المعالم الرياضية.

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