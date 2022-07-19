28 لاعباً في معسكر الوحدة بالنمسا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اليوم المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد بالمعسكر الخارجي في النمسا، والذي يستمر حتى 14 أغسطس المقبل، يخوض خلاله الفريق 7 مباريات ودية.

وغادرت بعثة الوحدة أبوظبي فجر أمس متوجهة إلى النمسا لبدء المعسكر، حيث يخوض الفريق أول تدريباته عقب الوصول والحصول على قسط من الراحة.

وتضم بعثة الوحدة في المعسكر الخارجي 47 فرداً بتواجد الجهاز الإداري بقيادة المشرف العام على الفريق الأول عبد السلام جمعة، و28 لاعباً تحت قيادة البرتغالي كارلوس كارفالهال الذي تولى تدريب الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم خلفاً للفرنسي غريغوري، حيث يعود العنابي للمدرسة البرتغالية مرة أخرى وسط طموحات كبيرة بعودة الفريق إلى منصات التتويج وإحراز درع دوري المحترفين في الموسم الجديد بعد غياب 12 عاماً.

واصطحب الجهاز الفني جميع اللاعبين للمعسكر، حيث يتواجد الخماسي الأجنبي جواو بيدرو وأدريان سيلفا وعمر خريبين وفابيو مارتينز والوافد الجديد البرازيلي ماراكاس غوبسون، إضافة إلى العائدان سيباستيان تيغالي وسهيل المنصوري، إلى جانب العائدين من الإعارة عبد الله الرفاعي وجواو ماركوس ليما وجيانلوكا مونيز وسيخضع العائدون من الإعارة للتقييم خلال فترة المعسكر من جانب المدير الفني لتحديد احتياجاته في الموسم المقبل.

المرحلة الأولى

وكان الفريق قد بدأ المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد يوم 5 يوليو الجاري بالفحوصات الطبية والقياسات البدنية، وخاض الفريق تدريبات يومية على ملعبه باستاد آل نهيان بأبوظبي، حرص خلاله الجهاز الفني على نقل فكره للاعبين والتركيز على بعض الجوانب البدنية والفنية، فيما سيكون المعسكر الخارجي الإعداد الحقيقي للفريق والذي سيسعى خلاله كارفالهال إلى الوصول لأفضل درجات الجاهزية وتطبيق أسلوبه مع اللاعبين من أجل الظهور بشكل قوي في الموسم المقبل وإعادة الفريق للبطولات.

ويستهل «العنابي» مبارياته الودية في معسكر النمسا الذي يقام في مدينتي جينبيرغ وفونسدورف بمواجهة فيكزيستا كراكوف البولندي 22 يوليو، وإس في ريد النمساوي 26 يوليو، والفيحاء السعودي 31 يوليو، وبافوس القبرصي يوم 3 أغسطس، وضمك السعودي 6 أغسطس، والكويت الكويتي 9 أغسطس.

ويختتم الوحدة مبارياته الودية بمواجهة اتحاد جدة السعودي 12 أغسطس، قبل العودة بعدها بيومين إلى العاصمة أبوظبي لاستكمال الإعداد حتى موعد انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر المقبل.

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