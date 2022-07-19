العربي يدشن الإعداد ويبحث عن الأجانب

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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دشن فريق العربي تدريباته بقيادة المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي سيقود الفريق في الموسم الجديد خلفاً للمدرب الوطني محمد جالبوت الذي انتقل لتدريب دبا الحصن.

وأكد عبد الكريم الزرعوني أمين السر العام بنادي العربي وضع الجهاز الفني خطة شاملة تهدف إلى إعداد الفريق بشكل جيد، وفيما يتعلق بالمحترفين الأجانب، قال الزرعوني: سيصل عدد من الأجانب لإجراء الاختبارات، والوقوف على مستواهم ولن يتم التعاقد معهم إلا بعد التأكد من إمكانياتهم، وذكر الزرعوني أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الإدريسي سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف النادي التي جاء من أجلها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الفريق سيكتفي بمعسكر داخلي مع خوض عدد من المباريات التجريبية مع أندية الهواة والمحترفين.

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