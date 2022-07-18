بعثة منتخب «الإلكترونية» إلى الدنمارك بعد غدٍ

المصدر: ( دبي - البيان)

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تغادر بعثة منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، بعد غد، إلى الدنمارك للانتظام في معسكر إعداد للمشاركة في مونديال الألعاب الإلكترونية الذي تستضيفه العاصمة الدنماركية كوبنهاجن من 27 إلى 30 الجاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي «فيفا»،ويمثل الإمارات في البطولة، 3 لاعبين، هم أحمد السويدي وسالم الحمادي وعلي الحمادي، وتضم البعثة محمود الكربي المدير الإداري للمنتخب ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية مع ألمانيا، بيرو، فرنسا، اليابان والسويد.

وتقام المنافسات بنظام الدوري من دورين، ويتأهل أول كل مجموعة للدور ربع النهائي.

وكان منتخبنا تأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، بعد صدارته لمجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا في التصفيات التي أقيمت على 3 مراحل.

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