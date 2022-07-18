المنتخب الأولمبي يختتم معسكره الخارجي في صربيا

المصدر: وام

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اختتم منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمس معسكره الخارجي الذي أقيم في صربيا على مدار أسبوعين، ضمن برنامج اعداده للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، التي ستُقام في العراق خلال الفترة من الأول حتى الـ18 من نوفمبر المقبل.

وخاض المنتخب الأولمبي خلال معسكره عدداً من التجارب الودية مع أندية صربية من مختلف الدرجات، قام خلالها الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينس سيلفا بتجربة جميع اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تطبيق الخطط الفنية التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر صربيا 26 لاعباً هم : أحمد فوزي ، أحمد محمود، حمدان عبدالرحمن ، راكان وليد ، زايد سلطان ، عبدالله الحمادي، نواف سالم /الجزيرة/ إسماعيل عمر ، عبدالرحمن صالح /الوحدة/ بدر ناصر ، خالد علي ، سلطان علي ، عبدالعزيز البلوشي /شباب الأهلي/ حمد فهد /الشارقة/ خالد سالم /خورفكان/ سلطان عمر /بني ياس/ عبدالعزيز داوود ، محمد عبدالرحمن /النصر/ عبدالله عبدالعزيز /عجمان/ فهد بدر /الإمارات/ منصور سعيد /العين/ ناصر سالم /الوصل/ وليد راشد، ياسر حسن /اتحاد كلباء/ مايد علي /الرمس/ عبدالله أحمد /الظفرة/.



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