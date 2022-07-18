10 مدربين يبحثون عن مكان بالسجل الذهبي لدوري المحترفين

المصدر: وام

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عندما تنطلق فعاليات الموسم الجديد لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، سيبحث 10 من مدربي فرق المسابقة عن مكان في السجل الذهبي للبطولة للمرة الأولى، وإضافة مهّمة إلى سجلهم التدريبي من خلال الفوز بلقب البطولة، فيما سبق لـ 4 مدربين الفوز باللقب.

ويتنافس مدربو هذه الفرق خلال الموسم المقبل على 3 ألقاب محلية هي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري 2 سبتمبر المقبل.

ومن بين 14 مدرباً في النسخة المقبلة من المسابقة، هناك 4 مدربين فقط سبق لهم التتويج بألقاب المسابقات المحلية بما فيها لقب كأس السوبر، عدا لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي استعصى عليهم جميعاً.

ويتصدر الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة القائمة بواقع 10 ألقاب مع فريقي العين وشباب الأهلي، حيث حقق كوزمين مع العين لقب دوري المحترفين مرتين، ولقب كأس السوبر مرة واحدة، وحقق مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين، وكأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر 3 مرات.

وقاد الأوكراني سيرجي ريبروف فريق العين في الموسم الماضي للقبي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس الرابطة كما قاد عبدالعزيز العنبري الشارقة للقب الدوري للمرة الأولى في عصر الاحتراف نسخة 2018/2019، وكذلك كأس السوبر نسخة 2019/2020، وحقق الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة لقب الدوري نسخة 2020/2021، وكأس السوبر نسخة 2021/2022.

وشهدت الفترة الماضية تعاقد أندية شباب الأهلي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، والنصر مع الألماني تورستن فينك، والوصل مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، واتحاد كلباء مع الإيراني فرهاد مجيدي، والظفرة مع الصربي نيبوشا فيسوفينتش، والوحدة مع البرتغالي كارلوس كارفهال.

ويقود البرازيلي كايو زاناردي فريق البطائح في موسمه الأول بدوري المحترفين، وسبق له وأن قاد كلاً من خورفكان والنصر ولم يحقق معهما أي بطولات، وكذلك المدرب الصربي زوران بوبوفيتش الذي يقود دبا الفجيرة المتأهل إلى دوري المحترفين أيضاً.

ويواصل كل من الروماني دانييل إيسايلا عمله مدرباً لبني ياس، والصربي جوران مدرباً لعجمان، إضافة لعبدالعزيز العنبري مدرب فريق خورفكان، الذي تعاقد معه الفريق مؤخراً.

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