الغاني سانا جوميز بصفوف الوصل لخمس سنوات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، تعاقدها مع المدافع الغاني سانا جوميز القادم من بورتيمونينسي البرتغالي لمدة 3 سنوات، على ان يقيد بفئة المقيمين للموسم الكروي الجديد 2023/2022.

وبذلك يكون الوصل قد أعلن عن الصفقة السادسة للمحترفين الذين تم ضمهم لصفوف الفهود، والتي شملت المغربي سفيان بوفتيني، والرباعي البرازيلي رودريغو أوليفيرا القادم من نادي أمريكا البرازيلي لمدة 3 سنوات، وجواو جابريل الذي انتقل للوصل بصفة حرة لمدة 5 سنوات، وزميلهم جابرييل دي سوزا المشهور بـ "جابرييلزينهو"، إلى جانب أوليفيرا الذي تم تجديد العقد معه للموسم الجديد.

هذا ويواصل فريق الفهود استعداداتهم للموسم الجديد بالمحطة الثانية من مراحل الاعداد حالياً في معسكره بهولندا، الذي يستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل.

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