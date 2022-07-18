«جاجا» بديلاً لمينديز في النصر

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع الجناح البرازيلي جاندير برونو (جاجا) لتمثيل الفريق الأول للكرة في الموسم الجديد، وسيرتدي «جاجا» القميص رقم «7» وهو الرقم الذي كان يحمله اللاعب ريان مينديز، ليخرج رسمياً الأخير من حسابات النصر في الموسم الجديد بعد تجربة امتدت لموسمين، خصوصاً بعد تلقي عروض محلية وخليجية من اتحاد كلباء وآخر سعودي لضم لاعب منتخب الرأس الأخضر الذي يمتد عقده مع «العميد» لغاية 2024.

وأعلنت شركة النصر لكرة القدم عبر الحساب الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضم البرازيلي «جاجا»، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور محمد علي الغيثي عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.

الصفقة الرابعة

وتعتبر صفقة «جاجا» هي الرابعة لـ«العميد» والصفقة الثالثة على مستوى اللاعبين البرازيليين في الميركاتو الصيفي، حيث سبق التعاقد مع يوري ليما (18 عاماً) مدافع بوتافوغو البرازيلي والذي سيتم قيده في خانة اللاعب المقيم، ومواطنه المدافع لوكاس ألفيس «29 عاماً»، المعروف بـ«لوكاو» إلى جانب التعاقد مع أحمد درويش مدافع نادي الفجيرة والمنتخب الأولمبي قبل أن يتم التعاقد مع «جاجا» أخيراً.

مسيرة احترافية

وبدأ جاجا (23 عاماً)، مسيرته الاحترافية في الملاعب موسم 2018 - 2019 مع نادي جويتاكاز البرازيلي، ولعب في صفوف نادي بوافيستا إس سي الذي أعاره إلى أندية برازيلية عدة إلى جانب نادي بوتشاني في رومانيا آخر محطات اللاعب قبل الانتقال إلى القلعة الزرقاء.

بناء فريق

ويواصل النصر بقيادة مدربه الألماني ثورستن فينك، خطواته نحو بناء فريق أكثر قوة في الموسم الجديد، والذي يقيم معسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الصفقات بعد رحيل مهاجمه سبيستيان تيغالي وضياء سبع إلى جانب خروج ريان مينديز من حساباته.

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