25 لاعباً في انطلاقة تدريبات العروبة بقيادة بونجاك

المصدر: (الفجيرة ـ محمد فضل )

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بدأ فريق العروبة عهد المدرب الصربي بوريس بونجاك، وحضر التدريب الأول للفريق 25 لاعباً، ويستمر المران يومياً حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي، وتحدث علي مبارك بن عباد رئيس مجلس الإدارة إلى اللاعبين، مشدداً على ضرورة الالتزام ومضاعفة الجهد، والاستفادة من فترة الإعداد حتى يكون الفريق في كامل جاهزيته البدنية والفنية مع انطلاقة استحقاقات الموسم الكروي وتحقيق النتائج التي ترضي طموحات الجماهير.

وأعرب بوريس بونجاك عن سعادته بالعمل مع فريق العروبة وخوض تجربة جديدة مع الكرة الإماراتية، ووعد ببذل أقصى جهده من أجل تكوين فريق قوي قادر على خوض المنافسات وتحقيق النتائج الإيجابية، مقدماً الشكر لإدارة النادي على حفاوة الاستقبال وتلبية كافة المتطلبات التي تسهم في إنجاح أهداف الجهاز الفني وتقديم موسم يليق بتاريخ نادي العروبة وفريقه الكروي عبر تحقيق تطلعات محبيه في العودة مجدداً إلى المحترفين.

وكشف خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة عن تجديد عقد المدافع الفرنسي من أصل مغربي رضا عطاس والذي انضم لبقية زملائه اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم وهم الكاميروني جبرائيل كاك لاعب الارتكاز،، إلى جانب الثلاثي العماني المقيم سعيد عبيد، وخالد بن يحيى والمدافع ناشد عبد القادر، بالإضافة إلى اللاعب علي حسن والحارس طلال خميس.

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