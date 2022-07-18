بعثة الوصل تغادر إلى هولندا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل صباح أمس عن طريق مطار دبي الدولي متوجهة إلى هولندا لإقامة معسكرها الخارجي، الذي يمتد لغاية العاشر من شهر أغسطس المقبل لثلاثة أسابيع، ويأتي كمرحلة ثانية في إطار إعداد الفهود للموسم الكروي الجديد 2022/‏‏‏ 2023، والذي سينطلق في بداية سبتمبر المقبل.

وتكونت بعثة الوصل التي يرأسها وليد الشيباني وبرفقة عيسى علي مدير الفريق وماجد الحمادي إداري الفريق ضمن البعثة المكونة من 45 فرداً من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.

اختيار

وجاء اختيار بلاد الطواحين لتكون مقراً لإقامة المعسكر بعد الجولات التي قام بها وفد من النادي زار خلالها دولاً عدة، واطلع على جاهزية كل المدن المرشحة، قبل أن يقع الاختيار على هولندا حتى تكون محطة الإعداد الأساسية التي سيعول عليها قبل العودة إلى الإمارات وخوض استحقاقات الموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل قد أنهى المرحلة الأولى من الإعداد الصيفي، والذي أقيم على مدار أسبوعين وتضمنت الفحوصات الطبية، ثم فترة إعداد داخلية لتعزيز اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب بعض المهارات الفنية وللبدء في عملية الانسجام بين صفوف الفريق، وخصوصاً اللاعبين الجدد الذين انضموا للفهود من المحترفين والمواطنين.

3 مراحل

ويشتمل برنامج الإعداد على 3 مراحل بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد، خوان انطونيو بيتزي، والذي خلف سلفه البرازيلي أودير هيلمان، وذلك بانطلاق المرحلة الأولى من برنامج إعداد الفهود للموسم الجديد، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في هولندا ضمن المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى العاشر من شهر أغسطس المقبل، وسيركز خلالها المدرب الأرجنتيني على عامل الانسجام في ظل استقطاب عدد من اللاعبين الجدد مواطنين وأجانب ومقيمين، كما سيركز في المرحلة الثانية على استكمال الجاهزية البدنية للاعبين وتطبيق أسلوب لعبه عبر إجراء بين 4 و5 تجارب ودية ضد أندية متفاوتة المستوى.

المرحلة الثالثة

وسيختتم الوصل تحضيراته بعد العودة من معسكر هولندا، حيث سيركن الفريق لراحة قصيرة قبل بدء المرحلة الثالثة بقلعة العميد، والتي تتضمن بعض التجارب المحلية استعداداً للجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين بداية شهر سبتمبر المقبل.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي إلى استثمار فترة الإعداد من أجل بناء فريق متجانس، بعد التغييرات التي طرأت على التشكيلة برحيل عدد من اللاعبين إلى جانب تدعيم الفريق بعناصر جديدة، من المحترفين والمواطنين، كما يسعى «الإمبراطور» بقيادة مدربه الجديد، إلى تحقيق نتائج أفضل في الموسم الكروي الجديد.

تعاقدات

استقطب الوصل في الفترة الماضية أسماء عدد من اللاعبين بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي جواو غابرييل، والجناح البرازيلي غابرييل دي سوزا المشهور بـ«غابرييلزينهو»، والتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي سفيان بوفتيني والتجديد للبرازيلي أوليفيرا، ومن اللاعبين المواطنين كل من النجم عمر عبد الرحمن (عموري)، وعودة هزاع سالم للفريق والحارس عبدالله سالم ناصر، القادم من الفجيرة وشقيقه ناصر سالم، وتجديد عقد المدافع يوسف المهيري، والتعاقد مع الحارس خالد السناني على سبيل الإعارة، وتجديد التعاقد مع المدافع يوسف المهيري لمدة 5 سنوات.

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