الذيد بثوب جديد في الهواة

المصدر: الذيد ـ محمد فضل

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دعم الذيد صفوفه بستة عناصر جديدة من المواطنين والأجانب، وذلك تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023، ووقع في كشوفات الفريق كل من سبيل غازي لاعب الإمارات السابق وعبيد الشهياري لاعب مسافي ودبا الفجيرة ومروان محمد القادم من العربي إلى جانب الثلاثي الأجنبي بقيادة الكاميروني ارنست تيري لاعب النجف العراقي، والذي كان قريباً من الانضمام للقوات الجوية العراقي، كما زين كشوفات الذيد المدافع التونسي الطيب بن زيتون لاعب الترجي التونسي والنيجيري أزرو «مقيم» قادماً من مصفوت ويجري مجلس إدارة النادي برئاسة سالم بن هويدن الكتبي مفاوضات مع عدد آخر من اللاعبين المواطنين والمقيمين.

وكان الذيد قد دشن إعداده الداخلي بقيادة المدرب الوطني محمد الطنيجي استعداداً للموسم، ولفت بن هويدن إلى أن الذيد يخطط لاستراتيجية بعيدة المدى، مضيفاً: «نطمح إلى الظهور في ثوب جديد»، مشيراً إلى أن إعادة المدرب الوطني محمد الطنيجي لتدريب الفريق جاء لمعرفته بتفاصيله وخباياه.

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