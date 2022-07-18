انتهاء علاقة الظفرة والجساسي بالتراضي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أنهت إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة عقد العماني عمران الجساسي بالتراضي، ليرحل اللاعب الذي لعب في صفوف «الفارس» في فئة المقيم عن الفريق بعد 3 مواسم قضاها مع الظفرة.

من ناحية أخرى علمت «البيان» أن المفاوضات جارية بين إدارة الشركة وسلطان الغافري لتجديد عقده فيما يدرس النادي إمكانية التعاقد مع حارس بعد رحيل خالد السناني للوصل، وكان الظفرة أبرم صفقة على صعيد الأجانب بالتعاقد مع الهولندي من أصل مغربي محمد رايحي لمدة موسم .

وانطلقت تدريبات الظفرة أول من أمس بقيادة الصربي نيبوشا وحضور 20 لاعباً، وعقدت جلسة تعارف بين الجهاز الفني واللاعبين بحضور عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي ومرشد المرر رئيس شركة الكرة وأكد القبيسي دعمه للاعبين في الموسم الجديد، وحث اللاعبين على بذل مزيد من الجهد في الموسم الجديد.

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