7 مباريات تجهز «العنابي» في النمسا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن الوحدة برنامج مبارياته الودية التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم خلال المعسكر الخارجي في النمسا وتتضمن 7 مباريات تبدأ بلقاء فيكزيستا كراكوف البولندي 22 الجاري، وإس في ريد النمساوي، والفيحاء السعودي يومي 26 و31 منه، وبافوس القبرصي وضمك السعودي والكويت واتحاد جدة السعودي أيام 3 و6 و9 و12 أغسطس المقبل، وتغادر بعثة الوحدة غداً إلى النمسا، إذ يقام المعسكر الخارجي على مرحلتين الأولى في مدينة جينبيرغ من 19 وحتى 29 الجاري، والثانية في مدينة فونسدورف من 29 الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل.

وكان «العنابي» دشن تحضيراته 5 الجاري بإجراء الفحوصات الطبية، ويؤدي الفريق تدريباته باستاد آل نهيان تحت قيادة البرتغالي كارلوس كارفهال.

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