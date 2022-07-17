الوصل يتعاقد مع البرازيلي رودريغو أوليفيرا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الوصل مع المدافع البرازيلي رودريغو أوليفيرا قادماً من نادي أمريكا البرازيلي لمدة ثلاث سنوات، ويعد رودريغو اللاعب الأجنبي الخامس بصفوف الفريق، لينضم إلى كتيبة «السامبا» في قلعة «الإمبراطور»، والتي تضم لاعب الوسط جواو جابرييل الذي تعاقد معه الوصل في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات، والبرازيلي اوليفيرا الذي تم التجديد له، وجابرييل دي سوزا المشهور بـ«جابرييلزينهو»، وكان النادي تعاقد مع المغربي سفيان بوفتيني، ويسعى للمنافسة بقوة في الموسم المقبل، واستعادة أيام الزمن الجميل.

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