غراب وعباس يكرمان مشرف أكاديمية شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان

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كرم محمد مطر غراب، المدير السابق لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، والدكتور موسي عباس نائب مدير الأكاديمية السابق، في لمسة وفاء، يسري زين بو زيان، المشرف الفني للأكاديمية عرفاناً بما قدمه خلال فترة عمله 15 عاماً بالأكاديمية، تم خلالها تصعيد العديد من النجوم للفريق الأول بالنادي، وفرق أخرى، من أبرزهم حارب عبدالله سهيل، عبد العزيز البلوشي، عادل عبد الرحمن، محمد عتيق وسعود عبد الرزاق، حضر التكريم الذي أقيم بمتحف ومكتبة فزاع الرياضية عدد من المدربين والإداريين القدامى.

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